Jorge Simão e a derrota a acabar com V. Guimarães: «Parece que esta história se repete»

O P. Ferreira consentiu o golo da derrota ao minuto 90 perante o V. Guimarães (1-2) , algo que se traduziu num "desfecho duro" para o treinador Jorge Simão. Os castores somaram o quarto desaire seguido e o sétimo jogo sem vencer, algo que o técnico lamentou."Fomos melhores na primeira parte e fizemos um golo. O Vitória esteve melhor na segunda parte e fez dois golos. Ao intervalo, todas as sensações que tínhamos no balneário eram boas, pois tivemos uma boa dinâmica, boa circulação de bola e marcámos dois golos, embora só um tenha contado. Na segunda houve um pormenor decisivo que foram os dois 'pontas'. Estiveram nos golos e tivemos dificuldades em lidar com esse maior poder físico na área. Tivemos também menos capacidade para segurar o jogo e, por isso, baixámos um pouco as linhas. Foi um desfecho duro e, mais uma vez, parece que esta história se repete, já com uma sequência grande de jogos sem ganhar", constatou Jorge Simão.Nos últimos 13 encontros, o P. Ferreira apenas venceu um: na Taça de Portugal, frente aos amadores do Águias do Moradal (3-0).