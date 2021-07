Jorge Simão e a lesão de Matchoi: «Era uma situação evitável...»

O P. Ferreira até pode ter saído derrotado do embate com o Sp. Braga deste sábado, mas Jorge Simão conseguiu tirar várias coisas positivas do encontro, tal como explicou o técnico à SportTV.





"Foi um jogo competitivo e ao nível do que queríamos para ser o último jogo de preparação. O resultado acaba por ser penalizador em demasia para nós depois do que fizemos. O que fica são os níveis competitivos que já se notam na nossa equipa, com uma mescla de jogadores que já têm algumas rotinas de Liga e outros da formação, frente a uma equipa mais maturada", referiu.Apesar disso, o timoneiro dos castores não deixou de dar ênfase ao ponto mais negativo da partida: "As lesões, sobretudo a do Matchoi, que me parece preocupante. Mais preocupante por ser uma situação que, se calhar, era evitável. Mas aconteceu…"