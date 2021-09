Jorge Simão e a presença de um árbitro estrangeiro: «É provável que comece a acontecer em grande escala»

O P. Ferreira recebe este sábado o Sp. Braga e é com vontade de conquistar os 3 pontos que Jorge Simão está a encarar o jogo. A paragem do campeonato foi, no entender do treinador, positiva.





"Permitiu-nos refrescar. Não só o aspeto físico, mas também a parte mental. Isso vai permitir abordar o campeonato com a frescura mental que assim o exige. Que Braga espero? Tenho algumas dúvidas, como acredito que o colega [Carlos Carvalhal] também as terá. Não sei se os jogadores que integraram recentemente o plantel vão jogar de início, mas a forma de jogar, essa será a mesma", referiu o treinador, que vai completar 50 jogos no P. Ferreira, conforme Record noticiou na edição de quinta-feira . "Se é especial? É como todos os jogos. É um privilégio poder desfrutar e competir a este nível. O jogo é especial por ser o próximo. Não sabia a marca dos 50 jogos que fala, estou a saber agora, mas é curioso".Jorge Simão fez ainda um balanço a este início de temporada. "Com este acumular de jogos, a nossa exuberância exibicional, não sendo brilhante, já tivemos com muita qualidade, mas houve outros em que não a apresentámos, mas fomos extremamente competitivos. Amanhã, o que espero, é que consigamos trazer essa frescura e ter alguns momentos de brilhantismo. No plano prático, vamos à luta. Se não conseguirmos essa exuberância, vamos lutar pelo resultado".O treinador vê ainda com bons olhos a presença de árbitros estrangeiros nos jogos da Liga Bwin . "Estive na Arábia e lá não há um jogo da 1.ª Liga que seja apitado por sauditas. São todos estrangeiros. Abre-se uma porta à chegada de um árbitro estrangeiro, agora acho muito difícil isso deixar de acontecer e é provável que comece a acontecer em grande escala", concluiu.