Jorge Simão e o jogo com o Arouca «Teremos de estar no máximo das nossas capacidades» 

O Paços de Ferreira recebe este domingo (15h30) o Arouca com vontade de regressar às vitórias na Liga Bwin. Um desejo que o treinador Jorge Simão espera concretizar, mesmo sabendo das dificuldades que terá pela frente. "Amanhã teremos um adversário competitivo que nos vai obrigar a estar no máximo das nossas capacidades. Mas estamos prontos para ir a jogo e lutar pelos 3 pontos".





"Foi muito positiva. Já tive a oportunidade de o dizer, porque coincidiu com um período em que tínhamos jogadores com toques e mazelas. Foi importante para recuperar alguns e tê-los quase todos na plenitude. Continuam de fora o Jordi e o João Vigário. O Rui Pires também se lesionou e não vai a jogo.""Cada jogo que já fizemos teve a sua história. Já conseguimos demonstrar em vários jogos uma qualidade e exibição que nos permite ficar orgulhosos do que produzimos em campo.""Estivemos em vantagem no marcador com o Estoril, Boavista e Belenenses SAD e fomos a equipa mais consistente, mas não chega só a qualidade do jogo. Jogámos com a nossa qualidade e capacidade de ligar entre os setores, mas muitas vezes é importante perceber o que o jogo está a pedir e, se necessário, controlar a vantagem. Nestes três jogos em que estivemos na frente, faltou essa parte. A nossa ideia será sempre a dominarmos nos 90 minutos, mas do outro lado está sempre um adversário."