Jorge Simão e o jogo da Taça na Luz: «O favoritismo está todo do lado do Benfica»

O Paços de Ferreira defronta sexta-feira o Benfica com apenas "5 ou 10%" de possibilidades de seguir em frente na Taça de Portugal. Jorge Simão reconhece que a grande fatia do favoritismo está do lado do adversário, mas promete lutar por um resultado que permita seguir em frente na competição."O favoritismo está todo no lado do Benfica, mas compete-nos agarrar por essa percentagem, e fazer um bom jogo", começou por referir o treinador dos pacenses, na antevisão à partida da 4ª eliminatória, marcada para as 20h45.Esta é uma competição a eliminar, que vai ficar resolvida amanhã. Significa que acabando empatado, temos 30 minutos e, se necessário, os penáltis. São condicionantes que podem com o jogo e até com o estado anímico dos jogadores. Temos de ter um extremo rigor no nosso comportamento defendido e ofensivo, com maior incidência na parte defensiva. Queremos ter a bola em nosso poder, mas sabemos que não a vamos ter como gostaríamos. Precisamos de rigor, comportamento e alguma percentagem de sorte. Não se consegue eliminar o Benfica no seu estádio se não tivermos uma quota parte de sorte", considerou Jorge Simão."Tenho dúvidas no onze que vamos defrontar, mas não tenho dúvidas nos processos que vamos encontrar. Preparámos, não os nomes, mas os comportamentos do Benfica.""Independentemente dos nomes, vamos na máxima força. Para nós, sendo uma competição a eliminar e não tendo competições oficiais durante 15 dias, não faria sentido estarmos a fazer grandes alterações em relação ao que temos apresentado."Refira-se que Stephen Eustáquio, que chega esta quinta-feira do Canadá, onde esteve ao serviço da sua seleção, vai ser convocado, ao contrário de Diaby, que não recuperou de um problema físico.