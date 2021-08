Jorge Simão: «Envolvência com os adeptos durante o jogo foi importante»

O Paços de Ferreira iniciou este domingo a Liga Bwin com um triunfo na receção ao Famalicão. No final da partida, o treinador dos castores, Jorge Simão, considerou o triunfo justo e elogiou a atitude dos seus jogadores.





"Merecíamos a vantagem ao intervalo. Tivemos uma entrada fortíssima, com a criação de situações claras. A segunda parte foi um pouco à semelhança da primeira, mas traduzida em golos", começou por dizer, em conferência de imprensa.Não fiz nenhum trabalho específico [com o Lucas Silva], apenas chego a um clube, observo, analiso e tomo decisões. Acho que os próprios jogadores sentem quando o treinador acredita neles e, havendo qualidade e confiança, os jogadores conseguem exprimir melhor as suas condições", acrescentou, justificando ainda a ausência de Douglas Tanque com "uma decisão técnica"."Apresentamo-nos em bom nível e foi importante a envolvência que se criou com os adeptos durante o jogo, porque, quando se criam estas ondas de entusiasmo, é uma coisa fantástica para os jogadores dentro de campo", concluiu Jorge Simão.