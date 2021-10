Jorge Simão espera surpreender FC Porto: «Queremos ter os nossos momentos de superioridade»

O Paços de Ferreira vai ter pela frente o FC Porto (amanhã, 18 horas), naquele que é o primeiro desafio dos dragões depois da goleada sofrida com o Liverpool para a Liga dos Campeões. Jorge Simão desconhece os comportamentos anímicos do adversário, mas garante que vai jogar com a ambição de ser dominador.





"Há uma diferença de forças. Seria demasiado ousado da minha parte dizer que as forças eram equilibradas, mas são duas equipas de níveis diferentes. Temos de ser muito rigorosos nos comportamentos. Se tivesse de escolher um parâmetro, seria sermos rigorosos em todas as fases do jogo. Depois gostava que conseguíssemos ter os nossos momentos de superioridade, em que pudéssemos ter a bola, jogar, explanar o nosso jogo, o que temos vindo a treinar… Não vai ser possível fazê-lo no decurso do jogo todo, mas queremos ter os nossos momentos, eficácia para fazer o golo e rigorosos nas funções defensivas e ofensivas.""Fere qualquer equipa quando se perde um jogo da forma como foi, ainda mais sabendo a cultura daquela casa. Se isso os vai fazer ter uma abordagem diferente, não consigo dizer, e se será uma abordagem positiva ou negativa, pode ser uma coisa ou outra. Para nós, o fundamental é percebermos os momentos onde estamos, onde temos de melhorar enquanto equipa. Isto não é feito de crescimento em linhas contínuas, há altos e baixos.Vai ser preciso deixar correr o jogo para perceber que efeito teve, não tenho por hábito falar sobre o que se passa na casa dos adversários, não é eticamente correto. Vamos ver como corre o jogo, como as coisas se vão proporcionar e falaremos no fim sobre isso.""Tenho a ambição de fazer um jogo dominador nos 90 minutos. Sei que é impossível, mas temos de ter a vontade de o conseguir fazer. Se o adversário for de nível superior, como o é, não o vamos conseguir fazer o jogo todo, mas queremos ter os nossos momentos, o nosso jogo. É isso que me dá um grande prazer em treinar esta equipa. Já fizemos coisas muito boas. Estamos no meio da tabela, fizemos uma boa Conference League, estamos na fase de grupos da Allianz Cup e estamos a praticar um jogo que orgulha os nossos adeptos, sabendo que ainda há momentos para ajustar."