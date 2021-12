Jorge Simão: «Espero um jogo com emoções à flor da pele»

O Paços de Ferreira recebe este sábado o V. Guimarães (20h30) com a curiosidade de ter do outro lado o treinador que conduziu os castores ao 5º lugar na época passada e o consequente apuramento para a Conference League. Será um jogo de reencontros e do qual Jorge Simão não vê muitas vantagens para Pepa."Os jogos são todos televisionados, toda a gente estuda, analisa e decide o que fazer em conformidade. Não há segredos. Por isso, também não consigo ver que vantagens eu poderia ter se estivesse no Vitória no ano anterior. Não vejo nenhuma vantagem nisso, será, sim, um jogo que envolve uma carga emocional um pouco diferente do normal por ser um treinador que fez uma campanha boa no Paços de Ferreira com alguns destes jogadores que aqui estão.É uma boa equipa. Um clube que se preparou para lutar por objetivos cimeiros na tabela e neste momento também não está a viver a fase que desejaria, tal como nós. É uma boa equipa e tem bons jogadores. Vi jogos do Paços na época passada e as ideias parecem semelhantes ao que está a conseguir no Vitória. Sinal que o Pepa já adotou a sua identidade. Espero um jogo com emoções à flor da pele. Há alguma rivalidade entre os dois emblemas e com todo este contexto vai ter uma carga emocional diferente.Está a ser um campeonato muito atípico, o que estamos a viver não é exclusivo do Paços. Há várias equipas neste tipo de ciclo o que faz que esteja a ser um campeonato atípico. As equipas que lutam pelo título ganham quase todos os jogos. Em relação ao Paços, a determinado momento falta-nos um clique para mudar para um registo de vitórias. Seja ele qual for. É importante ganhar para quebrar o ciclo que todos desejamos.Essa questão leva-nos a uma reflexão muito longa. Ia levar-nos para outras coisas que neste momento não são adequadas a serem discutidas, por estarmos numa conferência para abordar o jogo com o Vitória.Não é assim tão simples. Neste mercado os jogadores estão com contrato e temos de esperar pelas oportunidades de última hora, se surgirem. Mas é difícil recrutar jogadores. Mas todos os clubes querem melhorar a qualidade dos seus plantéis. O importante é estarmos atentos ao que vai acontecer e devemos seguir o nosso caminho.Há sempre lugares. O Paços é um clube exemplar, tem um departamento de prospeção e de análise de jogadores que funciona muito bem. É um clube exemplar porque com pouco consegue fazer muito. É um segredo que este clube tem demonstrado como sendo decisivo. Por exemplo, por vezes recorre ao mercado brasileiro e aposta em jogadores sem grandes patamares, mas o Paços apostou neles e tem bons exemplos dessas apostas.