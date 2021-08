Jorge Simão exige concentração máxima contra o Larne

Está tudo pronto para o primeiro jogo europeu do Paços de Ferreira no estádio Capital do Móvel. A receção ao Larne será esta quinta-feira, pelas 19H00, e Jorge Simão ressalva a importância deste desafio para a região.





"Vamos entrar numa competição europeia nova e é importante reforçar a ideia de que estar nas competições europeias prestigia primeiro a cidade, depois o clube, os jogadores e os treinadores. É uma oportunidade para conseguir mais algum prestígio internacional", começou por dizer o treinador dos castores, antes de apontar as baterias ao adversário."É preciso olhar com muito respeito. Cair na tentação de subestimar o adversário poderá sair-nos muito caro. É uma equipa que eliminou uma boa equipa na Dinamarca. Vamos defrontar uma equipa já muito madura, porque do onze base, nove jogadores já têm três ou mais anos de clube. Isso ilustra a força desta equipa e o sucesso que tiveram nas duas pré-eliminatórias anteriores".Sobre o momento exibicional do Paços de Ferreira, Jorge Simão admite que a equipa ainda não está ao nível desejado. "Conseguimos entrar na fase de grupos da Allianz Cup, mas disse no final do jogo com o Gil Vicente que nós devemos fazer melhor em termos de comportamento. Já o demonstrámos no decurso da pré-temporada que podemos fazer melhor".A chegada de Stephen Eustáquio à equipa, depois de ter estado ao serviço da seleção do Canadá, deixa Jorge Simão aliviado. "Já o conhecia de o ver jogar, mas não o conhecia pessoalmente. Já tinha ouvido algumas coisas sobre ele. Para além da parte tática e técnica, ele tem um perfil de personalidade do qual é muito fácil gostar. É extremamente focado e competitivo. O impacto inicial foi extremamente positivo, não digo se vai ou não jogar, mas, apesar de não ter estado connosco desde o início, conhece a casa e está preparado porque esteve em competição", justificou.Por outro lado, a ausência de Jordi também foi abordada. "Todos nós lamentamos a ausência do Jordi e faço muita força para ultrapassar rápido esta fase difícil. Mas vemos a ausência do Jordi mais como uma oportunidade para outro jogador poder mostrar todo o valor e qualidade. Se nos leva à questão de irmos ou não ao mercado, temos de estar atentos ao que se passa", reconheceu.O estádio Capital do Móvel vai ter novamente público nas bancadas e esse facto foi abordado pelo treinador. "Vamos ter público… finalmente. Sou daqueles que diz que o jogo só faz sentido quando jogamos para as pessoas. Jogamos em casa, vamos ter os nossos e isso pode ser um fator muito importante. Não digo que será decisivo, mas poderá vir a ser".O Paços de Ferreira vai estrear-se amanhã, quinta-feira, na Conference League contra os irlandeses do Larne. Se ultrapassar esta eliminatória, o adversário seguinte será o poderoso Tottenham.