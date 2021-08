Jorge Simão: «Existe uma necessidade urgente de somar pontos»

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, assumiu a urgência de somar pontos frente a um Portimonense que vai exigir "níveis elevados de competitividade", na quarta jornada da Liga Bwin, no domingo.

A partir de Portimão, depois da despedida europeia diante do Tottenham, na quinta-feira, o Paços prepara-se para disputar o nono jogo no espaço de um mês.

Jorge Simão fala no fim de um "ciclo terrível", ainda a olhar para o jogo de Londres.

"O grande objetivo do Paços, quando tem possibilidade destas participações europeias, é conquistar prestígio. Acho que o conseguimos, independentemente de tudo. Defrontámos uma das melhores equipas da Europa e conseguimos um agregado de 3-1, dando uma imagem positiva daquilo que é o Paços. O jogo [em Portimão] finaliza um ciclo terrível de jogos, o terceiro ao terceiro dia, em que existe uma necessidade urgente de somar pontos", disse Jorge Simão, em videoconferência.

Para o técnico pacense, "estará na cabeça de todos lutar pelos três pontos", apesar de reconhecer no Portimonense "uma das equipas que já se apresenta num bom nível", escapando ao lote das que "têm denotado mais algumas dificuldades por haver ainda movimentações de mercado".

"Acho que o Portimonense já está nesse registo de boa qualidade, com um bom nível de jogo. Espero um jogo extremamente competitivo, que nos vai exigir níveis de competitividade que, se calhar, não temos ainda frescura para responder, tendo de os compensar com outros atributos", sublinhou.

Jorge Simão não se comprometeu, por outro lado, com a titularidade de Marco Baixinho, que alinhou a totalidade dos minutos nos últimos oito encontros, adiantando que "não sendo tão grave como seria de supor, ainda revela algumas queixas" [nas costelas] e, em relação ao mercado, prestes a fechar, admitiu a chegada de um guarda-redes.

"O que posso confirmar é que a partir do momento que o Jordi, que era um dos guarda-redes que contávamos, teve esta lesão gravíssima (rotura do tendão de Aquiles), abriu-se a possibilidade de recrutar mais um guarda-redes", concluiu, sem adiantar pormenores.

Na tabela, o Portimonense é sexto, com seis pontos, enquanto o Paços de Ferreira é 13.º, com três. As duas equipas defrontam-se no Portimão Estádio, no domingo, às 20:30, no encerramento da quarta jornada, em jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.