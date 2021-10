Jorge Simão: «Faltou um golo que pudesse agitar o jogo»

O empate do Paços de Ferreira em Braga deixa a equipa de Jorge Simão fora da final four da Allianz Cup mas o treinador dos castores gostou da exibição da equipa e sublinhou o facto de ter começado o jogo com quatro jogadores da formação.





"Fiquei contente com o jogo que fizemos, mas nesta parte final podíamos ter forçado mais um bocadinho no último terço do Sp. Braga. Os jogadores foram acusando alguma fadiga e a bola deixou de rolar com tanta velocidade. No onze tínhamos o Bastos, o Lima, o Matchoi, o Abbas... que saem da formação. Ter quatro jogadores da formação no onze, que se bateram desta forma, é um motivo de orgulho para o Paços, para as pessoas e para o projeto futuro daquilo que é o Paços. Todos os jogadores que estão no Paços podem um dia sonhar", afirmou, à Sport TV."O que nos fica é um jogo com uma personalidade bastante vincada, uma equipa que sabia do que vinha à procura. Tivemos muitos lances de bola parada. Defensivamente estivemos a bom nível. Faltou um golo que pudesse agitar o jogo. Saio com sensações boas e estamos aí para a luta", acrescentou Jorge Simão."A vitória com o Gil Vicente [n.d.r.: no acesso à fase de grupos] deu-nos a possibilidade de ter muitos jogadores em competição. Eles estão preparadissimos. Não é um plantel muito extenso, mas as nossas soluções lutam por uma posição. Fico contente com a resposta que os jogadores deram. O futebol e a constituição de uma equipa tem de funcionar desta forma", concluiu o técnico pacense.