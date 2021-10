Jorge Simão: «Jogo requer grande seriedade da nossa parte»

O Paços de Ferreira defronta este domingo o Águias do Moradal na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal com a ambição de vencer, para seguir em frente na competição. A equipa de Jorge Simão é favorita, mas o treinador adverte que esse favoritismo terá de ser demonstrado dentro do campo.





"É um desejo muito grande por parte de todos nós seguir em frente na prova. O nosso foco é esse, ultrapassar esta eliminatória para seguir a caminhada na Taça. E a melhor forma de mostrar o respeito que temos pelo nosso adversário é a preparação que fizemos para este jogo, que foi semelhante a todas as preparações para qualquer jogo. Isto é o melhor que se pode transmitir, é um jogo que requer grande seriedade da nossa parte. Mais do que defrontar um adversário, é a possibilidade que se abre para ultrapassar esta eliminatória", referiu o treinador.Apesar de ser um jogo contra um adversário que milita nas competições distritais, Jorge Simão demonstrou estar bem documentado sobre o Águias do Moradal. "Observámos e fizemos o nosso estudo como fazemos com todas as equipas. Tivemos acesso a alguns jogos e observámos.A preparação para este jogo é normal, de acordo com o que costumamos fazer. É um jogo em que à partida toda a gente está à espera que haja uma supremacia do Paços, porque estamos a falar de diferenças de valores abismais. Mas temos de abordar o jogo com a seriedade que exige", alertou.Jorge Simão abordou ainda as vantagens que teve com a pausa no campeonato. "Tentámos aproveitá-la da melhor forma. Ajudou-nos a recuperar alguns jogadores que estavam a necessitar de mais uns dias para recuperar. Foi fundamental para isso e permitiu-nos fazer alguns jogos de preparação que nos deram a possibilidade de manter o ritmo competitivo elevado. Por isso, vamos apresentar amanhã um onze competitivo, que nos dá garantias", concluiu.Jordi, João Vigário e Diaby continuam a recuperar de problemas físicos.