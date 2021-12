Jorge Simão: «Luto com quem quiser lutar comigo»

O mau momento do Paços de Ferreira foi tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente. Jorge Simão abriu o livro a apontou críticas aos jogadores, considerando existirem fatores que estão a condicionar os resultados da equipa."Tivemos a participação nas competições europeias que poderiam influenciar. Porque aparecem com tanta frequência clubes que participam nas provas da UEFA e têm uma época tão difícil? A minha reflexão sobre isso tem que ver com fatores mentais, capacidade e mentalidade competitiva para manter uma abordagem mental forte em todos os jogos. Fizemos uma prova europeia prestigiante, tivemos um bom início de campeonato e alguns jogos com uma qualidade exibicional que não correspondem aos resultados.Muitos jogadores transitaram do ano passado e estão cá, mas os jogadores serão os mesmos? A capacidade mental para competição está no mesmo limite da época passada? O ciclo que as equipas atravessam será sempre responsabilidade dos treinadores, da direção? Há que fazer um ponto da situação e uma reflexão. Não pode ser apenas de uma parte, a responsabilidade tem de ser partilhada. O ciclo de resultados do Paços não é normal. Seja o treinador Jorge Simão, seja outro treinador qualquer. Sem esta resposta podemos ter dificuldades para encontrar a solução.Sim, claramente. É uma forma de espicaçar o grupo.O que falamos no balneário é sagrado. As minhas reflexões e o que falo publicamente é fruto da minha ponderação do que acho que é importante dizer… É fácil apontar o dedo, para mim é importante perceber o que está a acontecer neste ciclo de jogos, parece que está tudo bem quando jogámos em determinados jogos, mas quando há adversidades, os jogadores são muito frágeis para reagir. Por exemplo, na Luz, contra o Benfica, estávamos a ganhar aos 80 minutos e depois sofremos 4 golos a 10 minutos do final. Estávamos a ganhar 2-0 ao Belenenses SAD e a fazer um grande jogo, depois sofremos dois golos. Isto é estratégia, é tática? Tem que ver com a capacidade mental, competitiva. O aspeto físico não pesa… de todo…Luto com quem quiser lutar comigo. Vou para os jogos com quem quiser jogar e o lote de opções é em função disso. Algumas vezes não foram as melhores, mas neste momento vão ser. A única forma que tenho como treinador é escolher os que na minha opinião são os que estão melhores para o jogo. Sabemos jogar bem, mas isto tem que ver com a mentalidade competitiva.Nunca falei em falta de atitude… nada que ver com isso, agora até se usa o GPS e tudo. Os jogadores correm, mas se disser falta de atitude competitiva, já é outra coisa. O que falo é a capacidade de manter a capacidade para o registo mental máximo de jogo para jogo em todas as competições, não é brilhar na liga Europa e depois já está…Sou treinador profissional de futebol. Os meus jogadores são profissionais de futebol. É a nossa vida. Não acho normal ganhar e ser contestado, agora não ganhar, é normal a contestação. Não estaria à espera de ver a malta contente, têm o direito em manifestar o descontentamento, dentro do que é socialmente aceitável. As manifestações de desagrado são perfeitamente normais.É uma boa equipa, bem treinada. Aprecio muito o que o Ricardo Soares está a fazer naquela equipa. Desde que subiu à 1.ª Liga tem feito campanhas mais ou menos tranquilas. Gosto muito de os ver jogar. Jogam futebol que aprecio e vê-se que jogam aquilo que treinam.