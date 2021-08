Jorge Simão não pensa no Tottenham: «Se nos desviarmos, corremos o risco de derraparmos na curva»

Na antevisão do jogo europeu desta 5ª feira, em Larne, na Irlanda do Norte, Jorge Simão garantiu que o nome do Tottenham, adversário que se perfila para o playoff da Conference League da UEFA, nunca entrou nas conversas dos últimos dias.





Mas a hipótese de defrontar os spurs poderá servir de motivação? "É uma verdade que poderá servir de motivação, mas se a nossa atenção passar para coisas que ainda não aconteceram corremos riscos. O futebol é o momento e se nos desviarmos um pouco do que são as nossas funções do nosso trabalho no momento, corremos o risco de derraparmos na curva.""A forma de abordar este jogo é um pouco à semelhança do que fizemos na primeira mão em Paços de Ferreira. Se olharmos com o respeito que eles nos merecem, independentemente do resultado e do que fizeram na primeira mão, vamos manter o mesmo nível de seriedade e temos de ver o jogo como todos os outros, é para ganhar", vincou o treinador dos castores, assumindo o peso que tem o resultado de 4-0 do jogo da primeira mão, mas isso "não retira a responsabilidade deste e que o abordar para ganhar".Jorge Simão, de resto, não abriu muito o jogo em relação às mudanças que vai operar na equipa: "Não queria entrar muito dentro do plano que temos para o jogo, mas a própria sequência de jogos neste início de época vai-nos obrigar a fazer a gestão dos jogadores, até porque há uns que têm mais facilidade em recuperar do que outros e isso obriga-nos a fazer algo para gerir bem a condição física de todos.""Para este jogo, não quero antecipar muito o que vamos fazer, mas apenas reforçar que quando digo que confio em todos os jogadores isto não é só conversa e é preciso prová-lo com decisões e atura em conformidade. Todos os jogadores vão ter o seu momento para se mostrarem úteis à equipa e este jogo é um deles", salientou ainda Jorge Simão, concluindo com o que espera ver no jogo no sintético do Inver Park, o pequeno estádio do adversário: "É expectável que o Larne tenha uma abordagem mental muito forte nos primeiros minutos e vai procurar muita a nossa baliza, pressionando mais para tentar chegar ao golo cedo. Temos de saber controlar o jogo e saber o que fazer em todos os momentos. Continua a ser muito importante ganhar o jogo na procura do prestígio europeu que estipulamos como objetivo para esta competição e isso só se consegue ganhando jogos."