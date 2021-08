Jorge Simão: «O jogo não foi preparado nas melhores condições»

O Paços de Ferreira saiu derrotado na receção ao Estoril, por 3-1, e somou a segunda derrota consecutiva no campeonato. No final do encontro, Jorge Simão considerou que a equipa sentiu mais dificuldades na primeira parte face ao calor que se fez sentir na Capital do Móvel e abordou ainda o encontro de quinta-feira diante do Tottenham.





"Foi um jogo difícil para nós, principalmente na primeira parte. O calor foi um factor. À medida que a temperatura foi baixando, nós fomos melhorando. Conseguimos fazer um golo – não me custa dizer – contra a corrente do jogo. O Estoril foi melhor na primeira parte. Ainda assim, chegamos ao intervalo empatados, o que acaba por ser um bom resultado para nós nessa fase", começou por referir o técnico dos pacenses, na flash-interview da Sport TV."Na segunda parte melhorámos. Com as substituições, dotamos a equipa de maior frescura e no nosso melhor período, concedemos o golo. Tínhamos acabado de ter duas ocasiões de golo claríssimas em duas recuperações de bola na saída curta do Estoril. O Estoril acaba por ter o lance do penálti que lhes dá a vantagem e depois quando quisemos reagir, sofremos logo o terceiro de seguida, num bom lance que acaba por nos penalizar demasiado. Ainda assim, conseguimos construir mais situações de golo. Um golo poderia ter-nos trazido de volta à discussão do resultado, mas não aconteceu", acrescentou."Não me quero agarrar a isso. Não foi o factor influenciador deste resultado. As dificuldades que sentimos na primeira parte, derivadas do calor e da falta de frescura que senti em alguns jogadores, foram corrigidas com as substituições. Melhorámos, mas como disse, foi nesse período que concedemos o penálti. O jogo não foi preparado, como é óbvio, nas melhores condições, por causa da sobrecarga de jogos que temos vindo a ter, ao contrário do Estoril, que apareceu com uma frescura incrível. Mas não nos podemos desculpar com isso, temos de conviver com aquilo que conquistámos, com o direito que conquistámos de disputar esses jogos. Abordamos com tudo o que tínhamos este jogo, mas o resultado não foi o melhor.""É um jogo que só por si, traz essa motivação. É o nosso próximo jogo, é aquele em que temos de nos focar, mas, volto a dizer, o grande foco tem de ser o campeonato. Obviamente que temos este jogo para disputar, mas o campeonato não pode deixar de ser, em momento algum, o nosso foco", concluiu.