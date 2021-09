Jorge Simão: «O Vizela tem surpreendido pelos resultados e exibições»

Jorge Simão, treinador do P. Ferreira, fez este sábado a antevisão ao duelo de amanhã frente ao Vizela a contar para a sexta jornada da Liga Bwin.





"Olho para este jogo como um embate duro, sem que tenhamos esse fator do contexto, pelo facto de o adversário fazer o primeiro jogo no seu estádio. Não consigo conceber que o jogo se torne mais complicado por esse facto, porque já olho para ele como um embate extremamente complicado. Todo o ambiente que vamos encontrar lá, por mais caloroso que possa ser no apoio à equipa da casa, será um ambiente que para nós não pode ser conflituoso naquilo que é o nosso desempenho, porque jogamos as mesmas jornadas em casa e fora"."É um bom adversário. Uma equipa que, independentemente de ter subido de divisão e de ter acompanhado um grande número de jogadores que vem da 2.ª Liga, reforçaram-se com jogadores com maturidade, o treinador continuou, as ideias estão claras no que procuram fazer dentro do campo e têm surpreendido neste início de época, não só pelos resultados que têm feito, mas também pelas exibições que têm conseguido. Recordo este jogo com o Gil Vicente, como disse o seu treinador, não ganharam aquele jogo por um centímetro"."Gosto de olhar de uma forma positiva para aquilo que vivemos. Se todas as equipas que lutam para alcançar melhores resultados, e no caso do P. Ferreira na época anterior foi alcançar a qualificação para a prova europeia, depois de se qualificarem e participar nessa prova europeia, não se podem lamentar do número de jogos que fazem. Estar naquele ciclo terrível de jogos é uma coisa boa, mas claro que tem os seus efeitos secundários e é preciso os nossos departamentos ajudarem a gerir. Acabou esse ciclo, tivemos uma pausa que nos permitiu abrandar um pouco o ritmo e temos agora de nos adaptar a um novo ritmo de semana a semana, ainda que tenhamos um novo jogo a meio da próxima semana [com o Boavista para a Allianz Cup]".