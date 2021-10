Jorge Simão preocupado: «Relvado do Moreirense fica muito pesado com chuva»

Jorge Simão pretende inverter em Moreira de Cónegos a sequência de jogos sem vencer para o campeonato e que já se prolonga desde agosto. O estado do tempo é uma das principais preocupações do treinador ao reconhecer que o relvado poderá influenciar o estilo de jogo.





"Existe a questão do clima. As condições climatéricas hoje estão muito difíceis, com os campos pesados, e isso altera a tendência do jogo. Não dão chuva para amanhã e sabemos que o relvado do Moreirense fica muito pesado com chuva e isso poderá influenciar e levar para uma tendência de jogo diferente do que se que a relva estivesse mais regular", referiu o treinador, que, ainda assim, não se mostrou alarmado com a ausência de vitórias e a escassa produtividade ofensiva."É importante não fazer uma análise muito superficial dos números. No meio desses oitos jogos temos uma vitória, mas se excetuarmos a Taça da Liga, só temos uma derrota no Dragão. Não vejo que seja uma situação alarmante, naturalmente preocupante, mas a questão da finalização, para mim, está dependente da nossa capacidade de chegar ao último terço. Ao não fazer golos nestes últimos jogos, temos de olhar e perceber se tivemos capacidade para chegar ao último terço para poder concretizar", explicou.O início de campeonato tem sido marcado pelos muitos empates em todas as jornadas, o que, no entender de Jorge Simão, revela equilíbrio."A competitividade ao nível dos resultados tem sido notória, com muitos empates, e isso faz com que muitas equipas se juntem na tabela com uma diferença pontual muito reduzida. A competitividade entre as equipas, tirando as crónicas candidatas ao título, o Sp. Braga e a sensação Estoril, todas as outras estão ainda numa fase das suas campanhas em que não tem sido fácil ganhar jogos. Não só o Paços, mas é de realçar que, apesar de não estarmos a ganhar com regularidade, também não perdemos e isso faz somar pontos. Este é um discurso realista de alguém que sabe que o campeonato é feito da soma de pontos."Jorge Simão falou ainda sobre a insatisfação manifestada por alguns adeptos por causa dos resultados menos positivos."Tenho um respeito enorme pelos adeptos do Paços. A minha função enquanto treinador é de tentar criar uma empatia enorme com os nossos adeptos e, dessa forma, criar uma onda empática entre todos. Tenho um respeito enorme pela manifestação dos adeptos. O Paços somos nós com os adeptos e temos de perceber que o futebol é isto", concluiu.