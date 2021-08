Jorge Simão: «Primeiro golo retraiu a equipa»

O Paços de Ferreira surpreendeu na visita ao reduto do Tottenham, ao surgir em campo com um esquema de três centrais, que Jorge Simão justificou essencialmente pelo "ciclo terrível de jogos" que os castores têm enfrentado, mas também a necessidade de "dar largura ao jogo". A estratégia ainda assim, acabou por ruir, muito por culpa do primeiro golo dos spurs, que acabariam depois por embalar para o 3-0 que ditou o afastamento da Conference League.





"A ideia dos três centrais assentou em dois pressupostos: o ciclo terrível de jogos que estamos passar, principalmente, com poucos dias de recuperação entre eles, e cumulativamente, a necessidade de defender a largura completa do jogo, mantendo em simultâneo a largura, na frente, pelos dois alas. O primeiro golo retraiu a equipa e, mesmo antes, o lance do Kane, aos 20 segundos, deixou-nos em sobressalto, mas não foi por aí, sinceramente, porque estamos a falar de diferenças abismais entre as duas equipas. O Harry Kane é um dos melhores avançados do futebol, não há muito mais a dizer. É difícil. Ao mais alto nível, temos de estar no topo das nossas capacidades, como não aconteceu, o que se torna ainda mais difícil".