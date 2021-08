Jorge Simão: «Queremos controlar o jogo do Famalicão»

O Famalicão será o adversário do Paços de Ferreira no jogo de estreia na Liga Bwin. Jorge Simão abordou em conferência de imprensa o embate deste domingo com o único foco na vitória.





"Naturalmente que espero ganhar. O Famalicão vem com jogadores que entraram esta época e vai ter a intencionalidade de querer assumir o jogo, mas isso vai depender do que conseguirmos fazer. E o que fizermos estará dependente daquilo que adversário permitir", referiu o treinador dos castores, o qual admite que "gostava de poder condicionar muito o Famalicão e sermos nós a controlar o jogo, com bola ou sem ela. Se não conseguirmos assumir, que consigamos pelo penos controlar".O regresso do público às bancadas foi abordado pelo treinador com elogios. "É um fator acrescido. Contra o Larne, arrepiei-me em vários momentos do jogo e foi motivante aquele impacto no fim quando nos dirigimos às bancadas… É para isso que jogamos, sentir estes momentos, são fatores motivacionais", acrescentou.A presença do Paços de Ferreira nas competições europeias vai sobrecarregar a equipa no mês de agosto. Um fator que não retira o sono a Jorge Simão. "Só me custa dormir a seguir aos jogos, porque há muitas hormonas a circular nessa noite. Preparar a equipa é o meu trabalho e não perco o sono com isso. Todos os jogadores serão importantes e úteis para os jogos", concluiu.João Vigário lesionou-se com o Larne e está fora das opções para o embate com o Famalicão, à semelhança de Diaby e Jordi, também a recuperem de problemas físicos.