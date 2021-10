A presença de Antunes e Stephen Eustáquio no banco de suplentes no jogo de anteontem, em Braga, deixa antever o regresso de ambos à titularidade para o embate de segunda-feira com o Moreirense.





Os jogadores saíram lesionados com o Arouca o que fez levantar a dúvida se estariam em condições de defrontar a equipa de Moreira de Cónegos, permitindo assim aumentar as opções de Jorge Simão. Marco Baixinho, Diaby, Jordi e João Vigário continuam entregues ao departamento médico.