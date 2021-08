Jorge Simão satisfeito com atitude da equipa: «Nunca subestimámos o adversário»

Após a goleada (4-0) diante do Larne, que deixa o Paços de Ferreira muito perto de chegar ao 'play-off' da Conference League, o treinador dos castores, Jorge simão, elogiou a postura da equipa mas não quer entrar em festejos antecipados.





"À partida não há nada garantido. É uma vantagem que nos dá algum conforto, mas nada mais do que isso. Já vi jogos lá, é um sintético e com medidas mais reduzidas. Não vai seguramente ser fácil", começou por referir, na flash-interview, à SportTV."O que mais gostei? Foi o facto de nunca subestimarmos o adversário. Fizemos e procurámos fazer o que treinamos, não baixámos o ritmo. Com o passar dos minutos, e as cinco subsitutições, é difícil manter o mesmo registo, mas procurámos e aqui e ali conseguimos, com a mesma seriedade. Temos de continuar a fazê-lo na segunda mão", acrescentou."É a última palavra mas para mim é a primeira. Há muito tempo que não sentia este ambiente. É o regresso a uma casa onde tive sensações muito boas e ter este estádio, com este ambiente, é fantastico. Ajuda-nos muito e pode ser decisivo. Obrigado aos nosso adeptos."