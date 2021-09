Jorge Simão: «Se o Eustáquio me diz que está em condições, eu acredito e vou com ele»

Para lá de ter feito uma análise curta do jogo com o Sp. Braga, Jorge Simão abordou ainda a utilização de Eustáquio, que foi lançado a jogo apenas 37 horas depois de ter acabado o duelo da seleção do Canadá, e deixou claro que o jogador só foi lançado por indicação do próprio.





"Compreendo que para muitas pessoas a decisão de utilizar o Eustáquio era sujeita a hesitações. Tivemos uma paragem e dias de folgas, que permitiram refrescar, enquanto o Eustáquio voou para um fuso horário diferente, esteve em três jogos, dois deles completos, regressou e disponibilizou-se, porque sentia que tinha condições para jogar. Se ele me diz que está em condições, eu acredito e vou com ele. Ficou à vista de todos", disse.Sobre a partida, Jorge Simão lembrou o poderio dos minhotos. "O Sp. Braga é das melhores equipas do campeonato, mas, ainda assim, acho que criámos o número de situações propícias para ganhar o jogo, principalmente na primeira parte. Na segunda mantivemos uma postura pressionante".