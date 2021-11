Jorge Simão: «Tenho algumas coisas em mente que não me interessa partilhar»

O Paços de Ferreira até marcou primeiro na Luz - por Nuno Santos, aos 52 minutos -, mas saiu derrotado frente ao Benfica (1-4) e disse 'adeus' à Taça de Portugal.

Em declarações no final da partida, Jorge Simão elogiou os 78 minutos da sua equipa, preferindo não partilhar as suas ideias sobre os quatro golos sofridos.

"Tenho algumas coisas em mente que não me interessa partilhar. Mas foram partes distintas do jogo... até aos 78 minutos e depois dos 78 minutos. Foi uma exibição extremamente consistente, sempre com uma sensação de estabilidade. Senti que estava difícil para o Benfica criar situações de golo e que estávamos confortáveis. A partir do 1-1, confesso que não gostei, tenho algumas coisas ainda a quente na cabeça e não quero partilhar. Precisamos de fazer uma reflexão extremamente profunda", começou por dizer, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Algo positivo para retirar após goleada?

"Os 78 minutos foram extremamente positivos. É importante perceber a qualidade dos nossos jogos e contra quem temos jogado. Olhar para o resultado é extremamente redutor."

Ausência de Eustáquio

"Não é uma questão de hesitar, mas sim o contexto. Tinha viajado há poucas horas. Um fuso-horário com seis ou sete horas de diferença. Não tinha condições para se apresentar hoje de início. Se fosse preciso, tinha entrado no decurso do jogo e creio que tinha dado uma boa resposta."