Jorge Simão: «Tenho algumas incertezas sobre a ideia de jogo que vai apresentar»

A deslocação ao terreno do Marítimo será de reencontros entre treinadores. O novo timoneiro dos insulares cruzou-se com Jorge Simão em 2016, era Vasco Seabra o treinador da equipa de sub-19 dos pacenses. Além disso, Vasco Seabra é natural de Paços de Ferreira e fez parte da sua formação neste clube, fatores que, no entender de Jorge Simão, poderá trazer vantagens para o adversário."Cruzámo-nos na minha primeira passagem pelo Paços, ele treinava os juniores, conhecemo-nos bem. É um treinador de Paços, não há muitos segredos da nossa parte porque ele viu todos os nossos jogos. Este será o primeiro jogo do Vasco no Marítimo, ainda tenho algumas incertezas em termos de ideia de jogo que irá apresentar. Foi esse fator que marcou a nossa semana de preparação. Por isso, temos de nos focar no que queremos e fazer mais do que o adversário poderá fazer."Temos sempre essa intenção em todos os jogos, mas, por vezes, do outro lado aparece uma equipa que pode ser superior e condiciona. Agora, intenção temos sempre. Queremos sempre assumir quando temos a bola e mostrar os nossos comportamentos quando não a temos no sentido de a recuperar"."É um fator em consideração. Estamos precavidos para as dificuldades que o relvado pode colocar. É verdade que não tem estado muito regular. Temos de estar precavidos para este aspeto"."Ficaria com dores de cabeça se não tivesse jogadores à altura. O Rui vai jogar amanhã porque merece. Aos meus olhos é um exemplo típico de jogador que conquistou o que neste momento tem. Conquistou o direito de jogar. Chegou a não ser convocado comigo, teve um número considerável de jogos sem sair do banco, aqueceu em alguns e não entrou, mas nunca vi da parte do Rui uma manifestação de desagrado. É um jogador que continuou a lutar pelo que queria e foi tendo exibições cada vez mais consistentes. No estádio da Luz fez um jogo que pode ter surpreendido quem andasse mais desatento, mas deixou-me satisfeito por ter sido contra um adversário como é o Benfica. Amanhã será o Rui e mais dez..."