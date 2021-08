Jorge Simão: «Valor de mercado do Tottenham é de 704 milhões e o do Paços 22»

Jorge Simão abordou esta quarta-feira o confronto com o poderoso Tottenham, que apelidou de histórico para o Paços de Ferreira.





"Uma equipa como o Paços, com um curto número de participações nas competições europeias, é fácil verificar as diferenças de poderio entre os dois clubes. O Tottenham jogou à final da Champions em 2019. Por curiosidade, estive a ver o valor de mercado. São 704 milhões para 22 milhões do Paços. Se falarmos por alto em orçamento, é 100 vezes mais. É o acentuar da grande diferença de poderio entre os clubes. Mas estamos a falar de um jogo de futebol em que serão sempre 11 contra 11", referiu o treinador dos castores.Ainda assim, Jorge Simão acredita numa reação positiva da sua equipa. "Teremos de abordar esta eliminatória da Conference League com coragem. Não falo em favoritismo, porque seria abusivo da minha parte, mas vamos lutar, reconhecendo a diferença abismal entre os clubes. Só queremos que nos deem a possibilidade de desempenhar em campo o que temos feito nos treinos e lutar pela eliminatória", sublinhou.O técnico considera que o favoritismo está todo do lado da equipa inglesa. "Se fosse o treinador adversário, teria muito mais a perder do que a ganhar. Se podemos falar em responsabilidade, está toda do lado do Tottenham. Mas também temos coisas a ganhar e também podemos perder algumas. Uma das que não quero perder é continuar a reforçar a identidade que temos vindo a desenvolver".O treinador assumiu que vai encarar este jogo como se fosse defrontar um candidato ao título no campeonato português. "Vi os jogos do Tottenham, as vitórias que têm alcançado nos últimos jogos. Vi a convocatória e estão lá todos. Por isso acredito que se apresentem na máxima força de início. Não sei se contra nós vai ter a mesma tendência dos jogos que já fizeram, mas fizemos esse exercício teórico, porque não temos registo histórico de defrontar equipas deste calibre. Será tão diferente das equipas do nosso campeonato? Estou tentado a encarar como se fosse um dos adversários do nosso campeonato, em que os valores e as forças se possam assemelhar e podermos encará-lo dessa forma", concluiu.Maracás, Diaby, João Vigário e Jordi continuam entregues ao departamento médico e não entram nas opções para este jogo.