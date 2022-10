José Mota aborda regresso ao P. Ferreira: «Aguardava há bastante tempo»

José Mota vai estrear-se este sábado no comando técnico do P. Ferreira no jogo em Famalicão e na conferência de antevisão não escondeu a emoção sentida pelo regresso ao clube que o lançou na carreira de treinador."É com grande satisfação que aqui estou depois de tantos anos. É uma alegria imensa estar aqui. Era um dos momentos que aguardava há bastante tempo. O P Ferreira, para mim, não é um clube qualquer, muito longe disso. Foi o clube que me deu praticamente tudo. Aprendi a amar e estas coisas são naturais.""Não sou nenhum louco, sei onde estou inserido e percebi que este grupo tem muito mais para dar do que deram até ao momento. Como responsável, terei de perceber as características, onde podem estar inibidos e que o valor que têm. Queremos fazer uma equipa mais coesa, mais inteligente, com mais determinação e uma equipa vencedora. É o que eu exijo.""Não temos que surpreender, mas sermos iguais a nós próprios. O Famalicão é uma equipa com qualidade. Vai ser extremamente difícil. Neste momento temos de perceber os jogadores e a realidade. Muitas vezes trabalhamos anos e a equipa não reage, outra vezes em dois dias já altera para melhor. Vamos tentar que os jogadores percebam essa responsabilidade e que saibam o valor que têm. Este plantel tem valor. Se estão cá é porque têm valor, ninguém contrata por contratar, mas porque já fizeram algo. Se não estão a corresponder, esse trabalho agora vai ser meu.""Tenho as minhas ideias. No futebol é para conversarmos e chegarmos a uma conclusão e cada um pensa de uma maneira diferente. Tenho de olhar para as características dos meus jogadores e tirar o máximo partido deles. Espero que a lufada de ar fresco aconteça. Preparámos bem o jogo e amanhã temos uma resposta para dar.""Há muitos jogadores que não me conhecem porque estavam em outros campeonatos. Alguns são muito jovens e não sabem como é o José Mota. Muitos não me conhecem e não sabem o que é jogar à Paços. O clube cresceu muito de forma sustentada, mas se calhar também perdeu algumas coisas, como a mística. Há muitos atletas que chegam de outras paragens e não conhecem a realidade. Vamos fazer entender o que é o Paços de Ferreira.""Temos de começar a perceber que não podemos sofrer golos em todos os jogos, mas não quer dizer que vamos defender. Temos de nos responsabilizar a todos. Quando não se sofre estamos mais perto da vitória. Temos de ser uma equipa desinibida. Amanhã vamos ter um adversário que está um pouco melhor em termos pontuais."