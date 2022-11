José Mota após nova derrota: «Esta paragem vai ser benéfica para muitas coisas»

José Mota, treinador do Paços de Ferreira, analisou a derrota caseira (0-2) dos castores ante o Vizela, dando conta de que gostou da resposta da equipa na 1ª parte do encontro.





"Senti-me orgulhoso da equipa na primeira parte, porque o trabalho estava lá: fomos sempre mais concentrados, tivemos mais posse, conseguimos duas boas oportunidades para chegar a golo, e se o fizéssemos ia dar o ânimo que a equipa precisava. A equipa estava bem, pena que um lance de bola parada numa falta duvidosa originou o golo, num lance em que o avançado tem todo o tempo do mundo para rodar. Um dos nossos objetivos era não sofrer golos, mas sofremos com pouco mérito do adversário e, para piorar, sofremos outro, num autogolo, o que entristece qualquer treinador e qualquer massa adepta", começou por dizer, mostrando-se agradado com a pausa do campeonato para se jogar o Mundial de seleções.

"Como somos pessoas de trabalho, vamos continuar de uma forma séria e digna para dar a volta aos resultados. Esta paragem [da Liga Bwin] vai ser benéfica para muitas coisas", frisou Mota.