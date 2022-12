José Mota: «Aqui não se atira a toalha ao chão»

O técnico José Mota não contornou o peso anímico que a ausência de triunfos representa para o universo pacense, mas também encara a Allianz Cup como a oportunidade ideal para a sua equipa quebrar o ciclo que atravessa e dar expressão à ansiada recuperação. Horizonte de ambição que o responsável garante ser compatível com os indicadores de crescimento que resultaram no empate averbado frente ao Casa Pia, na jornada inaugural do grupo D da competição."Olhamos para a Allianz Cup com muita ambição, até porque queremos continuar na prova", sustentou José Mota, reconhecendo que "a deslocação ao Trofense afigura-se extremamente complicada": "Não são só palavras de circunstância. As equipas da 2ª Liga têm vindo a demonstrar uma competitividade enorme e contribuído com bons espectáculos, além de que o Trofense sofreu recentemente uma alteração no comando técnico e acho que estão preparados para dar uma resposta de qualidade, pelo que temos de ser muito determinados e mostrar que temos vontade de vencer".Capacidade de resposta que o treinador diz ser compatível com o trabalho que está a ser desenvolvido, bem como com o desempenho recente da equipa."Todos os anos há ciclos negativos, só que este, dentro do historial do Paços de Ferreira, é completamente anormal. Não podemos fugir à nossa realidade, mas também temos vindo a dar indicações de que podemos discutir o resultado de forma objetiva com todos os adversários, além de que já podíamos ter vencido. O jogo com o Casa Pia provou essas indicações positivas", comentou José Mota, sem esconder que pretende "continuar nesse registo na Trofa": "Aqui não se atira a toalha ao chão, mas temos de ser humildes, pelo que vamos defrontar o Trofense cientes do nosso contexto, mas com a ambição de ganhar, sabendo que o nosso processo de evolução implica o sucesso de dois procedimentos. O primeiro passa por não sofrer golos, que é sempre importante para uma equipa que quer cultivar uma dinâmica de vitórias. O segundo passa por demonstrar a organização que temos vindo a trabalhar e um comportamento desinibido no sentido de querer ganhar".