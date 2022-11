José Mota atrasou-se para a flash-interview... e o Paços tem de pagar mais de 2 mil euros

O P. Ferreira foi multado em 2.244 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF devido ao atraso de José Mota na chegada à zona de entrevistas rápidas, no final do P. Ferreira-Marítimo, na última sexta-feira.O mapa de castigos divulgado hoje pelo CD da FPF refere que a flash-interview com o treinador pacense começou 10 minutos depois de ter terminado a análise de João Henriques, técnico do Marítimo, e sem que tivesse sido apresentada justificação.A SDUQ foi multada nesses já mencionados 2.244 euros, mas também o próprio José Mota foi multado pelo mesmo motivo, no caso em 281 euros.O diretor-desportivo do P. Ferreira, Carlos Carneiro, foi suspenso por oito dias e multado em 561 euros por protestos com a equipa de arbitragem, tendo dito "Não é falta, c...", de acordo com o mapa de castigos.O Paços foi ainda multado em 1.348 euros por comportamento incorreto do público e por atraso no início do jogo com o Marítimo.