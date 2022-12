José Mota: «Correu de feição ao Trofense, que em duas ou três situações fez um golo»

José Mota salientou a competitividade das equipas da Liga Sabseg, assim como a melhoria que os seus jogadores apresentaram da primeira para a segunda parte."Jogo competitivo. Sabemos que a Liga Sabseg é muito competitiva e estas equipas quando jogam com equipas da Liga Bwin não há grandes diferenças. Muitas vezes é apelar à atitude e à concentração. Na primeira parte, embora tenhamos a posse e estivéssemos a gerir numa zona intermédia, deixámos o jogo correr. Correu de feição ao Trofense, que em duas ou três situações fez um golo. Percebemos o quanto é difícil depois dar a volta. Também permitimos que nesses momentos de transição que o Trofense teve movimentos na profundidade. Segunda parte foi melhor. Mais determinados, agressivos, com mais sentido de baliza. Mesmo com a expulsão, tivemos as nossas chances e o Trofense também. Foi um jogo mais interessante. É isto que pretendemos, uma equipa mais agressiva, nomeadamente no último terço. Queremos uma equipa que dispute todos os lances. Acho que, na segunda parte, o empate aceita-se e tenho de dar os parabéns pela segunda parte que fizemos", disse, em declarações no final da partida.