José Mota e a goleada no Dragão: «3-0 ao intervalo era um resultado pesado»

José Mota admitiu que o golo sofrido cedo frente ao FC Porto condicionou a estratégia que tinha montado para o encontro e revelou ter gostado da atitude dos jogadores do Paços de Ferreira, em comparação com o último jogo, apesar da goleada sofrida."[Golo sofrido cedo] Condiciona toda a estratégia que tínhamos trabalhado. Percebemos que passava por ser fortes, ter solidez defensiva e tentar aproximar-nos da área de forma organizada. Entrámos bem no jogo, mas no primeiro lance ofensivo concedemos o golo e toda a estratégia acaba. Tivemos uma excelente oportunidade para empatar, mas quando acontece de forma sistemática desmotiva a equipa, que precisa de pontos. Foi um período em que não marcámos, além de sofrer, e depois acontece de forma natural. Poderíamos ter sido muito mais agressivos na defensiva. O FC Porto teve sempre mais bola em termos ofensivos e no momento defensivo não tivemos agressividade para tornar as coisas mais simples. 3-0 ao intervalo era um resultado pesado", começou por dizer o treinador dos pacenses à Sport TV."Mudei para as bases do Paços e não só. Alterei a linha de três defesas para quatro, de uma forma onde os jogadores estão mais habituados. Vamos continuar a trabalhar nos vários sistemas para percebermos que temos de sofrer muito menos golos e ser mais fortes em termos defensivos. So assim podemos vencer jogos que é o que queremos. Houve alterações também por problemas físicos que os atletas têm sofrido ao longo do jogo e do campeonato e tentámos colmatar. 2.ª parte foi um jogo caraterístico, tentámos chegar bem à área. Os jogadores entraram bem. Jogar no Dragão é sempre extremamente difícil. Parabáns ao FC Porto pela vitória. Temos de continuar a trabalhar e sentir que temos condições de fazer do Paços o que merece.""Temos de tirar ilações desse jogo [com o Marítimo]. Hoje foi completamente diferente. Não estou satisfeito com derrota, como nunca estou muito menos com 4-0, mas percebo que os jogadores foram diferentes. Tentaram estar no jogo, sempre ligados e ser melhor que FC Porto. Isto e difícil temos de perceber o que somos, o que valemos e o caminho a percorrer.""É uma jornada importante antes da paragem. Temos muito a melhorar. Vai ser um jogo extramamente difícil, mas esta semana vamos trabalhar sobre esse jogo. O Paços hoje teve um comportamento bem melhor do que o anterior. Também é verdade que, em vários períodos, tivemos 8 ou 9 jogadores abaixo dos 20 anos. Perceber que os jogadores vão ter de ter responsabilidade. Somos nós que vamos ter de dar a volta. Existiram algumas equipas que deram a volta após estarem em zona de despromoção. Se isso aconteceu pode e deve acontecer com o Paços. É para isso que vamos lutar: para alcançar pontos e a classificação que o Paços merece."