José Mota: «Estado de espírito só muda com vitórias»

José Mota reconheceu que contava chegar a esta partida frente ao Sp. Braga ainda uma palavra a dizer nas contas pelo apuramento na Allianz Cup. Horizonte gorado, contudo, que não impediu o treinador pacense de colocar o foco na determinação que o seu plantel tem de apresentar no sentido de tentar alcançar o primeiro triunfo da temporada."Esperava ter condições para ainda poder seguir em frente na competição, mas este jogo frente ao Sp. Braga continua a valer três pontos, de modo que temos de jogar com toda a determinação para proporcionar um bom espectáculo e com a ambição de o ganhar", salientou o técnico, garantindo que "a qualidade do Sp. Braga faz com que este jogo seja um bom teste para avaliar o processo de evolução do Paços de Ferreira": "Para além de dignificar o clube temos de reconhecer que há sempre muita coisa a ganhar em qualquer jogo, principalmente para uma equipa na nossa condição, que ainda não conseguiu saborear um triunfo desde o início da época. O nosso estado de espírito tem de ser invertido e isso só acontece com vitórias, pelo que é fundamental a equipa perceber que é capaz, tem condições e não é só o que tem feito".Ideia de evolução já com o mercado de janeiro à porta na perspectiva de continuar a reformular o balneário para lá da já anunciada aquisição do avançado Alexandre Guedes, pese embora José Mota tenha sido perentório a afirmar que "ainda há dois jogos pela frente antes de se abordar esse assunto". "Estamos sempre atentos porque essa também uma das nossas responsabilidades e, dentro do que pretendemos, se o tivesse de fazer hoje não tinha absolutamente nenhuma dúvida, mas ainda não quero falar muito sobre isso".