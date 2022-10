José Mota: «Estamos desejosos de vitórias»

O Paços de Ferreira defronta esta sexta-feira (20h15) o Marítimo, adversário que partilha o último lugar da classificação, aumentando a necessidade de vencer para iniciar em definitivo a retoma no campeonato. José Mota antevê um duelo difícil, mas acredita num desfecho favorável."Temos de pensar em vencer, sabendo que o Marítimo pensa o mesmo que nós. Jogamos no nosso estádio e isso tem de ser uma força anímica muito forte. Temos de perceber onde estamos inseridos, o que é jogar à Paços. Tentar que isso seja interiorizado. Quanto mais soubermos da história do clube, mais bem preparados ficamos. É importante jogar no nosso estádio, com o nosso público. Todos nós estamos desejosos de vitórias. Será um jogo muito importante, mas temos de estar de sobreaviso sobre o valor do adversário. Vêm com todas as armas e temos de os saber contrariar.Os processos e ideias que temos têm de ir ao encontro das características dos atletas que dispomos. É fundamental conhecermos as suas qualidades e a personalidade dos atletas, porque as coisas estão interligadas. É Importante termos esse conhecimento. A nossa tarefa é difícil, todos nós temos a responsabilidade de encarar este ciclo, percebendo as dificuldades e devemos ter a capacidade de dar a volta a este momento menos bom. A partir daí, podemos tornar-nos mais fortes. Neste tempo que aqui estamos, falamos com todo o grupo, para perceber e delinear o caminho.""Temos de reforçar o aspeto anímico e o que sentimos que temos de melhorar. Muitas vezes não é retirar jogadores que vai fazer as coisas melhorarem, devemos é tentar perceber onde errámos. Temos de os fazer ver o que não esteve bem. Não queremos sofrer golos em todos os jogos, pois perde-se mais vezes quando isso acontece. É essa a mensagem que temos de introduzir. Temos de ser responsáveis ao ponto de começar a não sofrer. Temos de fazer ver ao nosso grupo de trabalho que temos de errar menos, para no futuro não estarmos sempre a sofrer golos.""Já tenho mais opções. Para um treinador é sempre excelente contar com jogadores que podem ajudar a dar um novo rumo ao jogo. Vão regressar o Matchoi, o Gaitán e também o José Mota à Capital do Móvel, o que será uma alegria para mim."