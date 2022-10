José Mota: «Fomos uma equipa frágil, sem convicção, sem alma»

O treinador dos Paços de Ferreira lamentou o desaire caseiro (0-1) diante do Marítimo, o que faz com que os castores continuem sem conhecer o sabor da vitória na Liga Bwin."A primeira parte foi muito má, houve pouca atitude. Deixámos praticamente o Marítimo jogar, entregámos o jogo. O Marítimo teve espaço, teve linhas de passe, teve cantos. Foi sempre a melhor equipa, não só em termos de posicionamento, mas a construir a seu prazer. Fomos pouco disciplinados. Tudo pouco. Jogar, nada. Houve o golo e outras situações. Quando se dá de vantagem, o adversário aproveita. Houve falta de atitude. Estávamos ansiosos, não fizemos o que podíamos fazer. Fomos uma equipa frágil, sem convicção, sem alma. Na segunda parte retificámos, conseguimos jogar mais perto da baliza do adversário, mas há ansiedade nesse tipo de momentos, no último passe, na decisão. Se estivéssemos a esse nível na primeira parte, podíamos lutar por um resultado diferente", reiterou em declarações à Sport TV.Sobre o último lugar na Liga Bwin e a ausência de triunfos, Mota garantiu que os jogadores "têm de dar sempre mais"."Tivemos uma reação no último jogo, um jogo positivo. Errámos nos dois momentos que deram os golos. O que antevia para este jogo era uma equipa mais compacta, com mais rigor, com mais atitude, porque aqui não se percebe bem o porquê desta primeira parte e o porquê da segunda. São duas partes distintas. Se fizemos na segunda, tínhamos de o fazer na primeira. São explicações que tenho de ter, é o grupo de trabalho que tem de me dar a resposta. Quando estamos nesta situação há que apelar a muitos argumentos e a equipa tem de ter atitude. Tenho plantel jovem, mas não é desculpa. Sabia ao que vinha. Tenho de fazer estes atletas ver que o Paços exige mais. Têm de dar sempre mais. Este clube é um clube muito bom, que criou condições e eles têm de perceber em que região estão, que terra é esta e tudo isso fará com que sejam melhores. Se não contarmos o que é isto, acabam por deixar fugir as virtudes que temos cá", explicou.