José Mota: «Não há impossíveis no futebol»

O Paços de Ferreira desloca-se este sábado (18 horas) ao Estádio do Dragão com a pressão do último lugar e ainda sem vitórias no campeonato. Contratempos que não retiram a ambição de José Mota, confiante na possibilidade de fazer história no Dragão."Nunca ganhámos no Dragão. Sempre foi lá difícil jogar e sabemos que será extremamente complicado, mas não há impossíveis no futebol. Queremos tornar as coisas possíveis. O FC Porto vai tentar ser dominador, faz isso com todas as equipas, por isso teremos de saber corresponder quando não temos a bola e quando a tivermos. Não queremos só trabalhar no momento defensivo"."Não beneficia nada. Sabemos que o FC Porto após Champions é sempre uma equipa que tenta nos primeiros 15 minutos abafar os adversários e resolver o jogo. Depois desse período pode não ter tanta dinâmica, mas espero um FC Porto muito forte. Temos de estar preparados para todos os momentos."Vamos ao Dragão preparados para um jogo de grande dificuldade, contra um FC Porto que está a fazer uma grande época. O 1.º lugar no seu grupo da Champions demonstra a sua força."Há situações importantes, jogos diferentes e neste o FC Porto tem mais responsabilidades. Depois há o fator motivação para jogadores que se prepararam de uma forma diferente. Tudo isto são fatores para que seja um sinal mais. Para mim é um jogo como outro qualquer, sempre percebendo a dimensão do FC Porto, faz com que tenhamos mais responsabilidade.Aproveito para dar os parabéns ao FC Porto e Benfica pela passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões e ao Abel Ferreira, pela conquista do Brasileirão. É um motivo de orgulho para Portugal."