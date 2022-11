José Mota: «O Paços não está habituado a estes resultados negativos»

O Vizela é o próximo adversário do Paços de Ferreira no campeonato e o último antes da paragem das competições, por causa do Mundial. Por isso, o treinador José Mota considera tratar-se de um encontro importante para as aspirações pacenses, que neste momento ocupa o último lugar da classificação e ainda sem qualquer vitória."É um adversário do nosso campeonato e temos de apelar a todos o sentido de responsabilidade e humildade para vencer. Sabemos o que temos feito neste campeonato, que está muito aquém dos pergaminhos do clube. E só há uma forma de contrariar, que é vencer e sermos uma equipa muito concentrada. Temos de perceber que teremos pela frente um adversário de muito valor. É uma equipa muito determinada, muito concentrada, com uma mística e atitude mental que a faz ser extremamente difícil. Mas queremos vencer, dar a primeira vitória aos nossos adeptos. O Paços não está habituado a estes resultados negativos.""É uma equipa muito compacta, com uma atitude muito boa, luta sempre pela vitória. Ainda se viu isto em Guimarães. O Vizela tem uma série de adjetivos importantes no futebol. É uma equipa com caráter, tem crescido na forma de estar e na mística que a identifica. Tem tido alguns bons comportamentos, mantém a equipa técnica e alguns jogadores que se identificam o que é o clube há muitos. Luta sempre pelos 3 pontos e vende sempre muito cara a derrota.""A estratégia do jogo anterior passava por saber as qualidades e a forma de jogar do adversário, colocámos o que achámos ter sido o mais correto. Este jogo com o Vizela tem características diferentes. Trabalhámos sobre o que é o valor do adversário e no que podemos fazer em nossa casa. Temos de pensar em nós, no que podemos e devemos fazer. Devemos colocar em prática o que temos trabalhado e sabemos que será um jogo de grande responsabilidade.""Olhamos para esta paragem como um benefício. Vai ser importante para as equipas que não têm resultados positivos. As que estão num bom momento dizem o contrário, porque estando com dinâmica de vitórias, querem prolongar esse estado. Mas olho para a paragem com um momento bom para trabalhar outros aspetos que achamos serem necessários e compreender melhor o que pretendemos. A paragem virá num momento bom.""O Juan Delgado, o Rui Pires [castigados] e Tiago Ilori [lesionado] estão fora, todos os outros estão disponíveis para irem a jogo. Estarei mais à vontade para escolher o que podem dar mais para o jogo de amanhã. Mas, para além de jogar a, b ou c, há comportamentos que devem ser meritórios para a equipa. O Paços já foi uma fortaleza na sua casa, com uma grande acutilância nos momentos ofensivos e defensivos. Era um clube onde os sócios e adeptos incentivavam para ultrapassar as dificuldades e queremos voltar a ter essa chama. Temos perdido um bocado do que é a identidade do Paços. Perder é fácil, ganhar é que é difícil."