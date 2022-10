A direção do FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com o técnico José Mota para assumir o cargo de treinador da equipa principal.



José Mota é o novo treinador do Paços de Ferreira, sucedendo assim a César Peixoto no comando dos castores, oficializou esta terça-feira o clube da Liga Bwin.Terminado o seu ciclo no Leixões na última época, José Mota volta assim a um clube que conhece bem. Foi treinador do P. Ferreira entre 1999 e 2008, com uma curta passagem pelo Santa Clara pelo meio, isto já depois de alguns anos como adjunto. Como jogador, José Mota representou o P. Ferreira entre 1987/88 e 1995/96.