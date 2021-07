Juan Delgado foi oficializado como reforço do P. Ferreira, confirmando-se assim uma notícia avançado por Record na sua edição impressa desta quinta-feira. O jogador, de 28 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, ficando ligado ao clube até 2024.





A chegada do extremo à Mata Real marca o seu regresso a Portugal. Juan Delgado representou o Tondela durante uma época e meia, entre 2018 e 2019, tendo apontado nove golos em 50 jogos. Formado no Colo-Colo, clube onde se estreou como sénior, o extremo já alinhou no Nàstic e no Necaxa.Para além do internacional chileno, o P. Ferreira já havia garantido a contratação do guarda-redes André Ferreira.