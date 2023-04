César Peixoto já vai poder contar com Juan Delgado para a importante deslocação ao terreno do Marítimo. O internacional chileno falhou o embate com o Famalicão, devido a castigo, e deverá retomar a titularidade no lado direito da defesa, que na última jornada pertenceu a Jorge Silva. Hernâni contraiu uma entorse e está em dúvida.