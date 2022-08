Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kayky foi campeão pelo Fluminense, rumou ao City e muda-se para o Paços: «Destaca-se pelo drible e imprevisibilidade» Guilherme Torres, técnico dos sub-20 do tricolor, assegura que um modelo de jogo mais ofensivo potencia as qualidades do atacante





• Foto: Reuters