N' Dri Koffi foi o principal elemento do Paços de Ferreira na deslocação ao estádio da Luz. O avançado apontou os dois golos dos pacenses, mas não conseguiu evitar que a equipa orientado por César Peixoto - que hoje não esteve presente no banco de suplentes do Paços por cumprir castigo - sofresse a quarta derrota consecutiva na Liga Bwin."Foi um jogo difícil, não alcançamos o resultado que queríamos, mas vamos continuar todos juntos", frisou o atacante costa-marfinense, em declarações aos microfones da BTV no final do encontro.