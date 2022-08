Ferigra rescinde con la UD Las Palmas y llega libre al Paços de Ferrerira.



https://t.co/OJUvI7kSYk pic.twitter.com/2FgkMdvwIR — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 23, 2022

Erick Ferigra será anunciado nas próximas horas como reforço do P. Ferreira. Para já, foi o Las Palmas a anunciar a rescisão do contrato do defesa-central hispano-equatoriano, de 23 anos, para vincular-se agora aos castores.Em nota oficial, o clube das ilhas Canárias revelou ainda ter reservado "uma pequena percentagem de uma futura venda" do jogador. Ferigra fez 17 jogos na época passada pelos insulares, ele que passou pela formação do Barcelona e ainda teve experiências nos italianos da Fiorentina, Torino e Ascoli.