Lesão de João Vigário abre a porta a Antunes

A goleada imposta ao Larne abriu as portas ao playoff da Conference League, mas deixou marcas negativas em João Vigário. O defesa, de 25 anos, foi vítima de uma entrada imprudente de um adversário, lesionando-se com alguma gravidade no tornozelo esquerdo. Esta infelicidade deixa-o fora das opções para a receção ao Famalicão.

O azar de João Vigário será de oportunidade para Antunes poder assumir pela primeira vez a titularidade no lado esquerdo da defesa dos castores, isto depois de já ter substituído o colega de posição no duelo de anteontem contra a equipa da Irlanda do Norte. Quanto a João Vigário, ainda não é conhecida a extensão da lesão, ficando com a única certeza de que vai falhar o arranque do campeonato.

Jordi e Diaby, a contas com problemas físicos, são as outras ausências para o jogo com os famalicenses.