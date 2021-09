Lesão muscular afasta Fernando Fonseca do jogo em Vizela

Fernando Fonseca, defesa do Paços de Ferreira, vai falhar o jogo com o Vizela, da sexta jornada da Liga Bwin, devido a uma lesão muscular, adiantou esta terça-feira à Lusa fonte do emblema pacense.

O defesa direito do Paços de Ferreira foi substituído aos 85 minutos do jogo diante do Sp. Braga (0-0), no sábado, com queixas musculares, um problema que o vai afastar do jogo em Vizela.

Fonte do emblema pacense confirmou a lesão muscular, sem outros detalhes, acrescentando que "o problema não será tão grave quanto aparentava", o que deve encurtar o tempo de paragem, nesta altura limitado ao próximo compromisso da equipa, em Vizela, para o campeonato, no domingo.

Fernando Fonseca junta-se na lista de indisponíveis ao também defesa (esquerdo) João Vigário e ao guarda-redes Jordi.