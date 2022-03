Liga levantou interdição à bancada amovível do estádio Capital do Móvel

A bancada amovível do estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, vai voltar a ser utilizada pelos adeptos, mais de três meses depois do seu encerramento, após intervenção estrutural, informou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.



"Uma avaliação estrutural solicitada pelo FC Paços de Ferreira à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto determinou que fosse levantado o encerramento da bancada amovível do Estádio Capital do Móvel", refere a LPFP, em comunicado.

O Paços de Ferreira, por sua vez, confirmou a "intervenção técnica" na bancada, lembrando que a mesma seguiu as sugestões - de melhoria do reforço da segurança - do Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (IC-FEUP), a quem encomendou um estudo após conhecer todas as exigências da Liga de clubes para o levantamento da interdição.

Segundo detalhou o emblema nortenho, a intervenção terá recebido um "feedback positivo" após vistoria da LPFP realizada no passado dia 24 de fevereiro.

Esta bancada foi encerrada preventivamente após a cedência de uma base da estrutura durante o jogo com o Sporting, para a 11.ª jornada da I Liga, no dia 07 de novembro de 2021, mas a interdição será agora levantada, viabilizando a sua utilização no jogo com o FC Porto, no domingo.

Na segunda-feira, o Paços de Ferreira tinha anunciado que a venda de bilhetes para o jogo da 25.ª jornada será iniciada na quarta-feira, recebido o parecer (positivo) em falta por parte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCV).