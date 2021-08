Lucas Silva: «Foi só a primeira batalha»

O golo solitário de Lucas Silva mesmo em cima do intervalo deu expressão à disponibilidade que o Paços de Ferreira patenteou no playoff da Conference League perante o mediático Tottenham, mas o brasileiro, de 23 anos, também assumiu que este sucesso é efémero e não reveste a equipa de falsas esperanças.

“Felizmente apareceu aquele bonito passe do Nuno Santos e consegui marcar, pelo que estamos de parabéns porque lutámos até ao final e conseguimos vencer”, começou por desabafar Lucas Silva, ciente de que esta “foi só a primeira batalha”: “Não é segredo para ninguém que este Tottenham é muito forte, pelo que temos de desfrutar deste momento, mas também manter os pés no chão e continuar a trabalhar com a mesma humildade.”

Avaliação comedida em função dos argumentos que os ingleses podem apresentar na segunda mão da eliminatória, contudo, sem reflexos na análise pragmática que Lucas Silva realizou ao desenrolar da partida de ontem.

“Soubemos sofrer, porque nos primeiros minutos da partida a nossa proposta de jogo foi baixar as linhas e esperar por circunstâncias em que pudéssemos explorar as transições”, atirou o pacense, garantindo que “o foco da equipa já está no próximo jogo para o campeonato” com o Estoril.