Lucas Silva: «Sou abençoado por ter trabalhado com Jorge Jesus»

Lucas Silva, avançado brasileiro do Paços de Ferreira, diz sentir-se "abençoado" por ter trabalhado com Jorge Jesus, assegurando que "a nação flamenguista", de que ele próprio faz parte, "ama o português".

Em declarações à agência Lusa, Lucas Silva falou do tempo em que trabalhou com Jorge Jesus como "uma experiência para levar para a vida".

"Sou abençoado e um privilegiado por ter trabalhado com ele, pelas coisas que vivi e aprendi", confessou.

Dessa aprendizagem com o técnico português, hoje a orientar o Benfica, destacou a importância de "cada um dar sempre, e em todos os momentos, o seu melhor".

"As coisas passam muito rápido no futebol e temos de dar sempre o nosso melhor. Cada treino dele no Flamengo era como se fosse o último", recordou o ex-Flamengo, clube que representou dos nove aos 22 anos.

Flamenguista de coração, Lucas Silva procura ver todos os jogos da antiga equipa, a quem reserva uma temporada de sucesso.

"Penso que [o Flamengo] pode levantar muitos títulos. Tem um plantel muito qualificado, as contratações elevam cada dia a qualidade do grupo e o Renato [Gaúcho] é um grande treinador", referiu, para logo voltar a Jorge Jesus.

Pela experiência pessoal no Flamengo, do que conhece do clube do Rio de Janeiro e da sua gigantesca massa adepta, Lucas Silva não tem dúvidas de que "Jorge Jesus é muito ídolo no Brasil e a nação flamenguista ama ele".

Lucas Silva disse ainda que a troca do Flamengo pelo Paços de Ferreira também foi influenciada por Jorge Jesus, um dos vários portugueses da sua equipa técnica, nomeadamente, com quem falou.

"Falei com o João de Deus e outras pessoas, inclusive o Jorge Jesus, que apenas me disse para vir com a cabeça boa, porque o Paços era um bom clube. Estou muito feliz em Paços, só tenho mais saudades da picanha do Brasil, com aquele arrozinho, feijãozinho e batata frita", concluiu.