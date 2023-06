E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SDUQ pretende segurar Luiz Carlos e já apresentou uma proposta de renovação. O médio, de 37 anos, é considerado um elemento importante no balneário, por ser dos mais experientes do plantel, levando os responsáveis pacenses a tentar a prolongação do vínculo. Luiz Carlos deverá dar uma resposta nos próximos dias.