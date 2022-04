Lutar contra registo inédito

César Peixoto pretende manter a tendência no comando técnico do P. Ferreira de pontuar depois de uma derrota no campeonato . Os quatro primeiros desaires dos castores (Benfica, Sp. Braga, FC Porto e Sporting) foram compensados com um empate e três vitórias nos jogos seguintes, numa tendência que o treinador pretende manter em Barcelos, frente ao Gil Vicente, após o desaire pesado diante do V. Guimarães. Gaitán continua a trabalhar condicionado.