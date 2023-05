Mãos nos genitais vale suspensão de 23 dias

O delegado do P. Ferreira para o controlo antidoping do último jogo com o Vizela, Rui Dias, foi suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF. O elemento da estrutura pacense foi castigado por gesticular e "levar as duas mãos aos genitais" na direção da bancada poente do recinto vizelense."Após o final do jogo, voltou-se para a bancada poente, gesticulando e levando as duas mãos aos genitais.(...) Após o apito final do encontro, os jogadores e staff técnico da equipa visitante, FC Paços de Ferreira, começaram a festejar a vitória obtida de forma efusiva. Sendo que um dos elementos do staff técnico desta equipa, que estava sentado no banco suplementar, identificado na ficha de jogo como Delegado controlo anti-doping - Rui Manuel de Sousa Dias, levantou ambos os braços com os punhos fechados, num gesto usado em sinal de vitória na direção da bancada central poente, para logo de seguida os baixar levando ambas as mãos aos genitais, agarrando-os e gesticulando na mesma direção", pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina, no seguimento do relatório feito pelas forças de segurança presentes na partida.